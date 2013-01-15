Олексій Порошенко-молодший з колядниками зайшов у кожну хату

13 січня у день святкування пам‘яті святого Василя Великого, коли по всій Україні звучать Різдвяні колядки і щедрівки, Олексій Порошенко-молодший завітав у село П‘ятківка Бершадського району. Там разом з фольклорним аматорським колективом Будинку культури «Козачка» та солістами сільського народного хору «П‘ятківчанка» він заходив до осель місцевих жителів.

- Я виріс у місті, тому не ходив отак вітати сусідів, - говорить Олексій Петрович, - а от вже мої молодші сестрички та брат знають багато колядок. І саме дивлячись на них, я вирішив привітати селян зі святами. Тому ми сьогодні у цьому селі, де відроджуються українські традиції. Я дізнався, що днями співочий колектив «П‘ятківчанка» отримав звання «народного». Підтримання традицій - це передусім підтримання конкретних людей, які цими традиціями опікуються.

Колектив «П‘ятківчанка» був створений 1986-го, проіснував 5 років і розпався. Три роки тому з приходом на посаду завідуючої сільським будинком культури Ганни Мазур – відродився. Сьогодні у його складі 12 жінок і 1 баяніст. Серед них є шестеро, які співали у найпершому складі хору у 80-х роках. Колектив дає до 15 концертів на рік, а людей приходить стільки, що не вистачає стільців у Будинку культури. Жінки співають понад 300 старовинних народних пісень, які записують від старожилів.

Олексій Петрович заходив у будинки п‘ятківчан, розказував щедрівку, а потім голосисті дівчата починали співати. Вражені господарі пригощали традиційними солодощами і дякували, що завітали в їхню оселю.

- Мені приємно, що до нашої родини прийшли привітати зі святом, - говорить вчителька місцевої школи Ольга Стратієнко. - Ми в селі дотримуємось традиції, з дітьми вивчаємо щедрівки і колядки.

Несподіваним був прихід гостей і до дружини вже покійного голови колгоспу Марії Нагірняк. Саме цього дня жінка святкувала день народження – 66 років.

- Я й не чекала такої радості, - витираючи сльози говорить Марія Карпівна. – Як чоловік був живий, то щороку мали таких гостей. Дуже дякую, що не забули мене.

Такими самими теплими були і слова колишньої секретаря сільради Ганни Гром. Вона не очікувала побачити у себе в домі Олексія Петровича.

- Я не думала, що Олексій сам приїде щедрувати до нас в село, - каже Ганна Терентівна.

Розчулена жінка дістала дерев‘яний графін із чарочками.

- З цих стопок пили і Коцемир, і Домбровський і Нешик і всі вони стали далеко пішли, тому хто вип‘є сьогодні, той і буде депутатом, - засміялась Ганна Терентівна. – У нас в селі в такий день спершу діти ходять, потім молодь, а пізно ходять - дорослі. Вертаються традиції, звичаї і слава Богу, бо без минулого нема майбутнього.

У той день Олексій Петрович відвідав близько 30 родин п‘ятківчан. Кожному заспівав і привітав зі святами. Були не тільки пісні, але й питання, прохання, пропозиції. Усі їх Олексій Порошенко ретельно вислухував і обіцяв допомогти.

- Як добре, що є два тижні родинних свят, коли можна провести цей час зі своєю сім‘єю, - говорить Порошенко. - Це час коли можна набратися сімейного тепла та енергії на весь рік.

Дорогою Олексій зустрів зграйку підлітків: 4 хлопців і 6 дівчат. Усі вони вчаться у 11 класі місцевої школи. Кажуть, що з 9 класу ось так компанією ходять по оселях односельчан. Після зустрічі з ними Олексій Порошенко згадав іншу, нещодавню.

- 19 грудня на день святого Миколая ми відвідали дітей у дитбудинку, - згадує Олексій Петрович. – Після цього не залишають враження наскільки у нас чудові діти в Україні. Вони просили не матеріальних благ, а щоб були здорові батьки, щоб були щасливі близькі. І цей дитячий альтруїзм та щирість вражає. З таким дітьми в країні буде все добре.

Після відвідин останньої хати Олексій Порошенко запропонував усе наколядоване віднести до місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Прийшли саме на закінчення вечірньої служби. Настоятель храму протоієрей Дмитро Никитюк запропонував Олексію Петровичу разом заспівати старовинної колядки.

- Завдяки всемилостивому Богу ми сьогодні вітаємо один одного зі святками, - говорить священик. – Я хочу вам заколядувати українську колядку з книжки, якій уже понад 100 літ. З цієї абетки вчилася моя бабуся ще до Першої світової війни.

Після цього Олексій Порошенко передав на нужди церкви 2000 гривень, які наколядували у селі та поділився враженнями.

- Сьогодні був дуже теплий на почуття і красивий на враження день, - каже Порошенко-молодший. - Це свято національної традиції. Тому мені хочеться по інших селах відновлювати такі традиції. І не тільки на це свято. Порадували жіночки з сільського колективу «П‘ятківчанка», які отримавши звання народного колективу, тепер зможуть їздити по інших селах і розвозити традиції по всій Україні. І вік цим людям не завада. Вони всі пенсіонерки, але такий запал був до останньої хати. Відчувалось, що люди заряджені позитивом. Я бажаю щоб і це село, і інші на Вінниччині процвітали, і щоб цього році множились у людей нові добрі справи.



