"Донбас, вставай! Росія тебе зрадила! ": у Луганську затримали пенсіонерку за розклеювання проукраїнських листівок

Затриману у Луганську пенсіонерку звинуватили у пособництві "українській диверсійно-розвідувальній групі".

У Луганську "поліція" "ЛНР" затримала майже 70-річну жінку. Вона ніби розклеювала проукраїнські листівки.

А потім у неї в квартирі буцімто вилучили цілий склад вибухівки, передає "Радіо Свобода".

На початку лютого угруповання "ЛНР" оприлюднило "закон" "Про протидію екстремістській діяльності". Такою проголошені навіть заклики до "порушення цілісності ЛНР". А "громадянами ЛНР", на яких розповсюджується "закон" передусім, названі усі, хто проживав на території окупованої Луганщини на 12 травня 2014 року.

Читайте такожВ зоні АТО українські військові затримали диверсантаТобто будь-хто з переселенців, хто засвітився з проукраїнськими поглядами та закликами звільнити Луганщину, опинившись на окупованій території, може бути арештований на підставі цього "закону".

Затриману пенсіонерку звинуватили у проукраїнській пропаганді. А згодом – у пособництві "українській диверсійно-розвідувальній групі".

Сусідам пенсіонерки дільничний "поліцейський" розповів, що її затримали за розклеювання листівок. Згодом пост про арешт з'явився у соцмережі:

"Радіо Свобода" вдалося дізнатися, що пенсіонерку звинувачують у тому, що вона нібито за 20 хвилин ходьби від свого дому, на будинку №2 у кв. Левченка, "розклеювала листівки з українською символікою і текстом "Донбас, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну". Нібито вилучено 12 листівок.

Також їй "шиють" незаконне придбання й зберігання зброї.