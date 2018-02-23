"Ихтамнет?": на позиції "ДНР" знайшли російський військовий квиток (фото)

Безпосередню участь громадян РФ у війні на сході України вкотре довели оперативники Держприкордонслужби.

Оперативники ДПСУ встановили причетність громадянина Російської Федерації до війни на Донбасі.

У ході проведення контрдиверсійних заходів на одній із позицій бойовиків "ДНР" на Маріупольському напрямку було виявлено військовий квиток військовослужбовця, який продовжує проходити службу за контрактом у в/ч ЗС РФ (армії Південного військового округу). Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Читайте також"Ихтамнет": Порошенко показав на Радбезі ООН військові квитки російських загарбників (фото)"Вище військове керівництво Російської Федерації, віддавши наказ про участь вказаного російського підрозділу у бойових діях на тимчасово окупованій території Донецької області, здійснює дії, спрямовані на ведення агресивних військових дій проти народу України", - наголосили прикордонники.

За цими фактами, які мають явні ознаки кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), підготовлено та направлено повідомлення до слідчого відділу ГПУ для документування участі присутності військових підрозділів РФ у конфлікті на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що у російських військових, яких перекидають на Донбас, вилучають паспорти РФ та військові квитки й видають так звані документи "ЛДНР".