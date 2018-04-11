Комбат відповів Гіркіну на заяву про "захоплення" Дніпра

Командир батальйону "Київ-2" впевнений у боєздатності української армії.

Заяви екс-ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) про помилку Росії у припиненні масштабних військових дій проти України і що брати потрібно було як мінімум Дніпро - лише "струс повітря і мильна бульбашка".

Російські бойовики і підконтрольні ФСБ РФ колишні ватажки можуть впливати на ситуацію тільки так, як їм дозволить українська армія, заявив у коментарі "Обозревателю" командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський.

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"Це "струс повітря" і мильна бульбашка. Яка загроза від Гіркіна, якщо у нас достатньо сильна армія, забезпечена і боєздатна...", – заявив Войцеховський.

Комбат впевнений у боєздатності української армії.

"Ми можемо програти битву, але ми виграємо бій у підсумку. Ми можемо програти битву за Харків, образно, навіть за Київ, але все одно війну ми виграємо, тому що взяти – це не означає втримати. У них не буде ніяких ні сил, ні можливостей. Тут же не просто взяти, якщо ти піднявся на гору, треба на цій вершині всидіти, а вони вже не всиділи", – вважає він.

Раніше екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін озвучив три варіанти розвитку подій для самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР". Він вважає, що якщо Росія закриє кордон з окупованими територіями, "ЛДНР" не протримаються і декількох діб.