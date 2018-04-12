Генерал назвав умову воєнного сценарію звільнення Донбасу

У перспективі можливі військові акції, спрямовані на те, щоб дотиснути Путіна і щоб він погодився на врегулювання ситуації на Донбасі, заявив генерал-лейтенант.

На певному етапі після того, як Україна наростить військову міць, а Захід зрозуміє, що політико-дипломатичні кроки безперспективні і відчує остаточну загрозу з боку путінського режиму, буде можливим воєнний сценарій звільнення окупованої території Донбасу.

Про це "Апострофу" заявив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, варіанти повернення Донбасу Україні давно обговорюються як в експертному середовищі, так і в українському та міжнародному політикумі.

"Безперечно, у Путіна (президента Російської Федерації Володимира Путіна, - ред.) є бажання "впарити" Україні цей гнилий сегмент для того, щоб далі розкладати нас і гальмувати наш рух у євроатлантичному напрямку. Але позиція української сторони є дуже чіткою і зрозумілою не тільки української, але і світової спільноти", - зазначив Богдан.

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Так, спочатку повинні бути вирішені питання безпеки за Мінськими домовленостями. Другий елемент - введення миротворчої місії ООН з відповідним мандатом, яка роззброїть бойовиків, встановить контроль на неконтрольованих ділянках російсько-українського кордону і забезпечить умови для того, щоб поступово перейти до політичного врегулювання на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Принаймні, якщо йдеться про політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі, то мандат миротворчої місії є ключовим сегментом у такому сценарії подій", - зазначив Богдан.

Він уточнив, що у перспективі можливі військові акції, спрямовані на те, щоб дотиснути Путіна і щоб він погодився на врегулювання ситуації на Донбасі.

"І я вважаю, що для цього є певні передумови, оскільки особисті та секторальні санкції болісно б'ють по самолюбству Путіна і його оточенню, а головне, по економіці РФ та морально-психологічному стану російського суспільства. Як би воно не було зазомбоване націонал-шовіністичною ідеологією "русского мира", але холодильник зараз починає грати більш пріоритетну роль, ніж телевізор, у Росії", - підсумував експерт.

Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що в Росії відсутні сили для "великої війни". За його прогнозом, загрози великої повномасштабної війни наразі немає, і в найближчій перспективі, протягом найближчого року, цього не станеться гарантовано.