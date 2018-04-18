Тука прокоментував план Авакова зі звільнення окупованого Донбасу

Журналісти обговорили спірні моменти "плану Авакова" із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгієм Тукою.

Деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей може відбуватися частинами. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Коли Арсен Аваков називав конкретні населені пункти або райони, треба розуміти, що це було використано для прикладу – не більше того", — говорить в коментарі "Громадському радіо" Георгій Тука.

За його словами, треба більш детально вивчати пропозицію Авакова. Тука зазначав, що Донбас від решти територій відрізняється дуже високою концентрацією населених пунктів.

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"Це фактично величезна конгломерація, досить часто один з іншим населені пункти розділяються лише дорожніми знаками, іноді буває, що два-три населені пункти сприймаються як одне ціле. Якщо взяти той населений пункт, про який казав Арсен Борисович, — Горлівка, то вона перетікає фактично в Єнакієве. Треба розуміти, що це був наведений приклад. Із точки зору реалізації абсолютно зрозуміло, що фактично неможливо взяти під контроль окремо Горлівку, залишивши без контролю Єнакієве", - наголосив заступник міністра.

На думку Туки, можливо, потрібно трансформувати цю ідею так, щоб розбити окуповані території на кілька районів, наприклад, шість-вісім, і говорити про поступове взяття під контроль цих окремих районів — не населених пунктів.

"Але разом із тим треба розуміти: за будь яких обставин на такі дії потрібна буде добра воля РФ", - додав Тука.

Також він заявив, що негативно ставиться до пропозиції Авакова про те, що Україна має прийняти закон про колаборацію і колаборантів, у якому буде визначено міру відповідальності за співпрацю з агресорами.

"Виходячи з того, що ця теза, цей закон у першу чергу має бути розрахований на тих людей, які мешкають зараз на окупованій території, з моєї точки зору, краще давати людям позитивний сигнал, ніж негативний – і мову варто вести про прощення", - пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що ц нього є свій план з повернення окупованої території Донбасу до складу України. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі".