В РФ хочуть зняти пропагандистський фільм про "Новоросію"

У Мінкульті РФ заявили про "активну співпрацю" з окупованим Донбасом.

Міністерство культури Російської Федерації запропонувало зняти пропагандистський фільм або серіал про окупований Донбас. Про це пише ТАСС. На думку першого заступника міністра культури Росії Володимира Аристархова, співробітництво РФ з окупованою територією Донбасу в галузі культури "активно розвивається". Читайте такожВтекли від "русского мира": журналіст розповів, як і де живуть діти ватажків "ЛДНР" Раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля влаштували німецьким дітям вояж до Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter