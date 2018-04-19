В РФ хочуть зняти пропагандистський фільм про "Новоросію"
15:22, 19 квітня 2018Війна
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У Мінкульті РФ заявили про "активну співпрацю" з окупованим Донбасом.
Ілюстрація / REUTERS
Міністерство культури Російської Федерації запропонувало зняти пропагандистський фільм або серіал про окупований Донбас.
Про це пише ТАСС. На думку першого заступника міністра культури Росії Володимира Аристархова, співробітництво РФ з окупованою територією Донбасу в галузі культури "активно розвивається".
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Раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля влаштували німецьким дітям вояж до Криму.
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