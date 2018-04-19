В РФ хочуть зняти пропагандистський фільм про "Новоросію"

15:22, 19 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це пише ТАСС. На думку першого заступника міністра культури Росії Володимира Аристархова, співробітництво РФ з окупованою територією Донбасу в галузі культури "активно розвивається".

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Раніше повідомлялося, що пропагандисти Кремля влаштували німецьким дітям вояж до Криму.

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Теги: #Донбас#Росія#пропаганда