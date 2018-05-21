Місія ОБСЄ: минулий тиждень на Донбасі "був найгіршим" з початку року

За інформацією спостерігачів, минулого тижня найбільше з початку року порушувався режим припинення вогню на сході України.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що минулого тижня найбільше з початку року порушувався режим припинення вогню на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Минулий тиждень був найгіршим за цей рік з точки зору багатьох показників. Загалом ми зафіксували практично 7 тис. 700 порушень режиму припинення вогню. В окремі дні рівень насильства нагадував той етап конфлікту, який, ми вже гадали, давно залишився в минулому. Вночі у середу та рано вранці у четвер у Світлодарську спостерігачі чули майже 500 вибухів та приблизно 860 пострілів і черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - повідомив Хуг.

Читайте такожДипломат спрогнозував подальшу долю конфлікту на Донбасі

"Особливе занепокоєння викликала ситуація в Горлівці, де до цього панувала відносно спокійна ситуація. Вночі у четвер та рано вранці у п'ятницю від цього спокою не залишилося й сліду. Наші спостерігачі на передовій патрульній базі у Горлівці чули приблизно 140 вибухів, більшість з яких - від артилерійських і танкових пострілів, а також черги та постріли із зенітної установки, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - додав він.

"Крім того, - сказав Хуг, - викликало серйозне занепокоєння (застосування) реактивних систем залпового вогню. Ввечері у середу, 16 травня, стаціонарна камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала понад 20 ракет із "Градів", що розірвались на захід від станції у підконтрольному Україні районі".

Він наголосив, що "застосування цього озброєння у населених пунктах є безжальним та вбивчим".

"Минулого тижня у період між 14 і 20 травня ми підтвердили дані про двох загиблих мирних жителів, у тому числі 13-річного хлопчика у Троїцькому Луганської області, і ще про трьох поранених. Інформація про багатьох інших жертв перевіряється. За попередніми даними, четверо цивільних осіб загинули, а шестеро дістали поранення. Наші спостерігачі уточнюють інформацію для встановлення фактів", - сказав Хуг.

"З огляду на зростаючу кількість загиблих та артилерійських ударів у відповідь за принципом "відплатити тією ж монетою", минулого тижня здавалося, що невпинний вихор насильства поглинув весь здоровий глузд та підірвав готовність і здатність покласти край цьому божевіллю", - наголосив перший заступник голови СММ ОБСЄ.