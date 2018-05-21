На Луганщині біля патрулів ОБСЄ стався вибух

Вибух пролунав на відстані 300-500 метрів від спостерігачів.

У неділю, 20 травня, на Луганщині біля патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ пролунав вибух.

Про це йдеться в оперативному звіті місії.

Інцидент стався о 11:04 у районі населенного пункту Золоте, який перебуває під контролем українського уряду. Два патрулі СММ у складі десяти співробітників Місії на чотирьох броньованих автомобілях перебували на відстані приблизно 20 метрів південніше блокпоста бойовиків.

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Усі спостерігачі вийшли з машин, п’ятеро з них розмовляли з двома неозброєними бойовиками.. Ще від 5 до 8 членів збройних формувань ходили навколо блокпоста, один із них мав при собі автомат, а решта були без зброї. За дві хвилини спостерігачі ОБСЄ почули вибух невизначеного походження на відстані 300–500 метрів на північ. Раніше СММ зафіксувала тут зенітну установку приблизно за 10 метрів на північний захід від згаданого блокпоста.

Після вибуху обидва патрулі негайно покинули цей район та благополучно повернулися до своїх баз.