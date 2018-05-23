Сили ООС звільняють Донбас: ЗМІ дали прогноз щодо нових цілей (карти)

За прогнозами журналістів, українські військові можуть продовжувати оточувати Горлівку.

Журналісти припускають, що після звільнення Південного (Чигарі) в Донецькій області українські сили можуть перейти до звільнення селищ Широка Балка і Озеряновка, які розташовані поруч з окупованою Горлівкою.

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"Перша ціль, яка спадає на думку, це, звичайно ж, Горлівка, яка перебуває під контролем терористів з 14 квітня 2014 року. За цей час окупанти благополучно знищили хімічний завод "Стирол", який свого часу терористи погрожували підірвати, якщо ЗСУ не припинять наступ на місто", - йдеться в матеріалі "Обозревателя".

За прогнозами журналістів, сили ООС можуть продовжувати оточувати Горлівку.

"У такому випадку наступними на черзі буде звільнення селища Широка Балка і Озеряновка. Взяття останньої буде означати, що Горлівка виявиться фактично відрізаною від підкріплень у Донецьку. У такому разі положення бойовиків, які залишилися в місті, можна буде називати безвихідним", — зазначили в статті.

Як повідомляв прес-центр ООС, 21 травня під час зіткнення на околиці Південного від вогню противника загинули двоє українських військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов.

"Осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в ООС.