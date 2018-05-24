У мережі з'явилося відео атаки української артилерії на "опорник" бойовиків під Світлодарськом

10:59, 24 травня 2018
Війна
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Відео атаки було знято за допомогою безпілотника. Запис опублікував старшина роти спецназу ДУК "Правий сектор" Іван Мирний в Facebook.

Нагадаємо, раніше знищення БМП окупантів на Донбасі показали на відео. На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.

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Теги: #Світлодарськ#опорник бойовиків