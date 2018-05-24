У мережі з'явилося відео атаки української артилерії на "опорник" бойовиків під Світлодарськом
10:59, 24 травня 2018Війна
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Українські війська атакували опорний пункт російських військ "Прищ" поблизу Світлодарська.
Відповідна атака ВСУ під Светлодарском
У мережі з'явилося відео атаки української артилерії на опорний пункт російських військ "Прищ" поблизу Світлодарська.
Відео атаки було знято за допомогою безпілотника. Запис опублікував старшина роти спецназу ДУК "Правий сектор" Іван Мирний в Facebook.
Нагадаємо, раніше знищення БМП окупантів на Донбасі показали на відео. На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.
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