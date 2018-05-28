У Тернополі сотні людей зустріли тіло героїчно загиблого на Донбасі офіцера СБУ (фото)

Підполковник Руслан Муляр разом із бойовими побратимами із спецназу «Альфи» потрапив під артилерійський обстріл.

У Тернополі сотні людей опівночі на Збаразькому КП при в’їзді у місто з північної сторони зустріли тіло загиблого на Донбасі офіцера СБУ Руслана Муляра.

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Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління СБУ, наприкінці минулого тижня під час виконання бойового завдання Муляр разом із бойовими побратимами із ЦСО «А» потрапив під артилерійський обстріл. Загинуло двоє військовослужбовців «Альфи», ще одного важко поранено.

Близько опівночі незважаючи на пізню годину, друзі, колеги, ветерани АТО, волонтери, активісти громадських об’єднань і просто небайдужі тернополяни прийшли зустріти загиблого та віддати йому останню шану.

Присутні зі священиками помолилися за душу офіцера спецслужби.

Сьогодні о 17 годині у Будинку печалі відбудеться панахида за загиблим.

Напередодні повідомлялось, що у Луганській області загинули двоє співробітників Служби безпеки України, ще один – важко поранений. СБУ висловило співчуття рідним та близьким загиблих підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова.