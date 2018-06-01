У травні на Донбасі загинули 10 мирних жителів - Хуг

З початку 2018 року місія підтвердила 28 загиблих і 86 поранених серед мирних жителів на сході України.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що у травні цього року місія підтвердила 10 загиблих та 25 поранених серед цивільного населення на сході України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

"Вже майже чотири роки пройшло з моменту, як були дані перші обіцянки українцям, зокрема тим, хто живе на сході країни. Чотири роки, як сторони пообіцяли покласти край насильству. Обіцянки, скріплені підписами, відвести озброєння, розвести сили та формування, провести розмінування та припинити вогонь, врешті-решт припинити вбивства та поранення невинних цивільних осіб. Обіцянки, що більше жодна людина не постраждає, жодна. Але натомість, лише в травні ми підтвердили 35 жертв серед цивільного населення – 10 загиблих і 25 поранених. 35 осіб лише за один місяць, чиї життя забрали або невідворотно зіпсували", - заявив Хуг.

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"Відповідальні – ті, хто давали обіцянки – повинні задуматися над цими цифрами", - сказав Хуг.

Водночас він сказав, що у 2017 році було зафіксовано 87 загиблих та 399 поранених цивільних осіб. У цьому році вже задокументовано 28 загиблих і 86 поранених серед мирних жителів. Також Хуг сказав, що багато випадків з пораненнями цивільного населення перевіряються для остаточного підтвердження.

"Сотні невинних чоловіків, жінок і дітей. Саме смерть і поранення дітей найважче прийняти. Часто це смерть дітей, які не бачили і дня миру, вбитих під час конфлікту, який почався ще до їхнього народження. У 2017 році СММ ОБСЄ підтвердило смерть щонайменше 3 дітей і поранення 39 дітей. Цього року ми вже зафіксували двох загиблих і 10 поранених серед дітей", - підкреслив він.

"Лише минулого тижня в Троїцькому загинули 13-річний хлопчик і його тато, а 18-річний юнак і його мати дістали поранення внаслідок обстрілу. У Горлівці двоє хлопців 10-ти і 11-ти років потрапили до лікарні з осколковими пораненнями. Наші спостерігачі також підтвердили, що 14-річний хлопець загинув, а троє інших підлітків дістали поранення, коли в Дебальцевому в середині автобуса вибухнув пристрій. Ще більше зламаних життів через порушені обіцянки, і ця цифра зростає", - наголосив Хуг.

"Цього тижня ми отримали ще більше повідомлень про дітей, які поплатилися за непримиренність дорослих. Ще більше відібраних молодих життів – це чиїсь діти... У сьогоднішньому щоденному звіті, що згодом буде опубліковано на сайті ОБСЄ, ми маємо підтвердження про смерть 15-річної дівчинки, яка загинула в Залізному у понеділок цього тижня (28 травня) від вибуху мінометної міни", - наголосив Хуг.

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