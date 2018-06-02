На Донеччині ворожі снайпери тяжко поранили двох українських бійців

Поранених у тяжкому стані було оперативно евакуйовано до медичних закладів.

Вранці на Донецькому напрямку у районі проведення Операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих снайперів дістали поранення двоє українських бійців.

Читайте такожДоба на Донбасі: 33 обстріли з боку бойовиків, активізувалися снайпери

Про це речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник повідомив сьогодні на брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

За його словами, поранених було оперативно евакуйовано до медичних закладів, стан здоров’я обох захисників - тяжкий.

Мотузяник також повідомив, що сьогодні з опівночі й до 11.00 вже зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Він зазначив, що ворожі вогневі провокації із застосуванням гранатометів різних типів, кулеметів та стрілецької зброї спостерігалися в основному на Донецькому напрямку - в районі н.п. Гнутове, Тарамчук, Лебединське, Широкине, Водяне, Павлопіль та шахти «Бутівка».

Крім того, терористи з міномету калібру 82 мм обстріляли оборонців біля н.п. Новотошківське на Луганському напрямку.

Речник МОУ підкреслив, що підрозділи Об’єднаних сил надійно тримають оборону та придушують ворожу вогневу активність.