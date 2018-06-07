Бойовики намагалися оточити один з опорних пунктів ЗСУ на Донбасі - двох військових поранено, доля ще двох невідома

Противник намагався зайти в тил одного із опорних пунктів, наступ було відбито, зазначив командир мотопіхотного батальйону Валерій Кирик.

На Донецькому напрямку поранено двох українських військових, доля ще двох залишається невідомою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив командир мотопіхотного батальйону підполковник Валерій Кирик.

За його словами, підрозділи батальйону виконують бойові завдання у визначеному районі на Донецькому напрямку.

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«Вчора, 6 червня, близько 19-ї години противник намагався оточити один з взводних опорних пунктів та зайти йому в тил. Військовослужбовці спостережного посту від опорного пункту, що виконує завдання на передовій позиції, вчасно виявили противника та вступили в бій. Оцінивши обстановку, мною було прийнято рішення застосувати резерв батальйону», - зазначив командир.

Він наголосив, що внаслідок рішучих та сміливих дій наступ противника було відбито.

«У ході бою двох військовослужбовців передової позиції було поранено та евакуйовано. Доля ще двох військовослужбовців цього передового підрозділу залишається невідомою», - розповів Кирик.

Він запевнив, що командуванням Об'єднаних сил та військової частини вживаються заходи щодо встановлення місцяперебування військовослужбовців.