Доба на Донбасі: бойовики застосовували важке озброєння, поранено трьох українських військових

Внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. За уточненими даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох поранено.

12 липня ситуація в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із -важкого озброєння.

Внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Про це повідомляється у зведенні штабу ООС станом на 07:00 13 липня 2018 року. За уточненими даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох поранено.

На Луганському та Горлівському напрямках було тихо. На Попаснянському та Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське.

На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

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На Маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик. Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки та Талаківки.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Луганщині затримали снайпера-росіянина, який воював на боці терористів.