На Донбасі бойовики вели вогонь на всіх напрямках, поранено військового

07:33, 20 липня 2018
Війна
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Вчора, втрат серед захисників України не має / фото ЗСУ, Міноборони

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми провокативними діями вони намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

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"Вчора, втрат серед захисників України не має. За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного та Водяного. Внаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що під Горлівкою було знищено ворожого снайпера.

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Теги: #АТО#Донбас#війна