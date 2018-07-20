На Донбасі бойовики вели вогонь на всіх напрямках, поранено військового

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Упродовж минулої доби, 19 липня, бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Важке озброєння не застосовувалося.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїми провокативними діями вони намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

Читайте такожПрикордонникам наказали готуватися до відновлення контролю над ОРДЛО

"Вчора, втрат серед захисників України не має. За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного та Водяного. Внаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що під Горлівкою було знищено ворожого снайпера.