У штабі ООС показали нові докази причетності Росії до війни на Донбасі (фото)

Військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2, які Збройні сили України не використовують з 1999 року.

Українські сапери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2 неподалік Водяного на Маріупольському напрямку, де раніше підірвався на вибуховому пристрої військовий Збройних сил України.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

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"Після проведення інженерної розвідки місця, де неподалік Водяного, що на Маріупольському напрямку, кілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2. Перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів триває", - наголосили в штабі.

Також у штабі зауважили, що в Україні, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань згідно із Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська Конвенція від 18 вересня 1997 року), протипіхотні міни типу ПМН у 1999 році знищені та Збройними силами України не використовуються.

"Тому ця знахідка є ще одним доказом присутності російської зброї на території України. Цей факт задокументований і буде використаний як доказ російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні.