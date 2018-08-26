СЦКК зафіксував нове порушення "Мінська": бойовики навмисно обстріляли мирне населення

Відстань від місця влучання міни до найближчих позицій Збройних Сил України становить близько 1 км.

Українська сторона СЦКК повідомила про чергове порушення з боку бойовиків Мінських домовленостей та режиму припинення вогню.

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Як інформує прес-центр штабу ООС у Facebook, 25 серпня 2018 року російсько-терористичні війська обстріляли з міномету калібру 120 мм житловий сектор селища Південне Бахмутського району Донецької області.

«Повідомлення про обстріл надійшло о 10.00 26 серпня 2018 року. На місці події представниками СЦКК було виявлено вирву від вибуху 120 мм міни на асфальтованій проїжджій частині вулиці Островського, 1. Уламками цієї міни було пошкоджено фасад будинку культури. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано. Боєприпасів, що не вибухнули, виявлено не було», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь вівся у напрямку Горлівка – Південне. Причому, відстань від місця влучання міни до найближчих позицій Збройних Сил України становить близько 1 км. Що прямо свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення.