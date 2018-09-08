Порошенко ще раз вибачився за обіцянку у 2014 році швидко завершити війну

Президент нагадав, що 2014 року в Україні не існувало боєздатної армії.

Президент Петро Порошенко ще раз вибачився перед родинами загиблих і поранених військових за заяву про можливість встановити мир за лічені години чи дні, яку дав 4,5 роки тому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав в інтерв’ю житомирському телеканалу «СК1».

«Дуже важко було собі уявити стан, в якому перебували Збройні сили, але в Житомирі це дуже добре відомо, бо одна з найкращих бригад, 95-та житомирська бригада, навіть в неї були величезні труднощі з усіма видами забезпечення. Щодо стану в цілому армії - армії просто не існувало: вона була розграбована, розпродана, роздягнена, роззута, роззброєна, без фінансування. І ми фактично зустріли ворога без армії», - наголосив глава держави.

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Він нагадав, що лише волонтери і добровольці на першому етапі допомогли зупинити ворога.

«Ми уявити собі не могли (про російську агресію), бо починали боротися з терористами, нехай зі зброєю з російського воєнторгу, з ідеологічним підкріпленням країною-агресором, але агресію регулярних військ РФ, звичайно, ми не очікували», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня на церемонії підняття Державного Прапора України Порошенко попросив вибачення, що у 2014 році дав громадянам надію на завершення АТО за лічені години.

«Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її, як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення», - сказав президент.