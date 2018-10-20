Бойовики з гранатометів били по позиціях ЗСУ на Донбасі, один військовий дістав поранення

В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету.

Протягом доби, 20 жовтня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань сім разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого один військовий дістав поранення.

Читайте такожЧерез чотири роки лист загиблого українського "кіборга" потрапив до учнів харківської школи (відео)

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

"В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Мар’їнка, Гнутове та Широкине.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.