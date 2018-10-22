Влаштували окупантам "шмакі-бум": офіцер ЗСУ показав потужні удари з повітря по позиціях "ДНР" (відео)
12:33, 22 жовтня 2018Війна
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ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в районі н.п. Верхньоторецьке.
Удари завдано після декількох провокацій бойовиків / скріншот відео Анатолій Штефан
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» оприлюднив відео знищення з повітря вогневих позицій окупантів в районі н.п. Верхньоторецьке.
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Відео оприлюднене на сторінці військового у Facebook.
«Невгамовні колоради кожного дня провокують спокійних ОС. Після декількох провокацій, знову ОСи в районі н.п. Верхньоторецьке полетіли в гості на РОП колорадів щоб трохи їх вжалити та зробити шмакі-бум. Трохи заспокоїли їх, як їх техніку, так і колорадів, що не встигли добігти до бліндажів. Вірте ОСам, у них є заспокійливе і вони його постійно застосовують», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, напередодні, 21 жовтня, окупанти зазнали суттєвих втрат – 8 бойовиків було ліквідовано.
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