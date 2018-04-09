Журналісти знайшли будинок імовірного свідка катастрофи МH17 (фото, відео)

ЗМІ опублікували нові докази причетності військового РФ до катастрофи МH17.

Журналісти «Донбас.Реалії» знайшли будинок російського військового Сергія Дубинського (з позивним «Хмурий»), якого підозрюють у причетності до катастрофи МН17 на Донбасі.

Про це йдеться у матеріалі «Донбас.Реалії».

Журналісти відвідали хутір Великий Лог у російській Ростовській області, де проживає Дубинський. Розмовляти із журналістами він відмовився.

Окрім того, «Донбас.Реалії» вдалося відтворити маршрут російської зенітно-ракетної установки «Бук», з якої, імовірно, збили літак.

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Журналісти використовували радіоперехоплення СБУ, відео очевидців та висновки Міжнародної слідчої групи.

«Зібрані відеодокази дозволяють стверджувати, що комплекс переміщувався по контрольованій бойовиками території у сторону селища Первомайський, звідки і був зроблений постріл», — стверджують журналісти.

Дубинського ідентифікували за допомогою перехоплених розмов організаторів пострілу. Людина, яка дає вказівки про транспортування «Бука», на записах СБУ з’являється під позивним «Хмурий». За даними журналістами, він і є Сергієм Дубинським, який до війни жив у Донецькій області у селищі Велика Новосілка.

«Донбас.Реалії» також поспілкувалися з братом Сергія Дубинського — Романом, який живе в Україні. Він підтверджує, що його брат дійсно був російським військовим і воював на боці бойовиків у 2014 році. Про це «Хмурий» казав йому особисто.

«Він мені сам подзвонив і сказав, що він «зараз в ДНР». Я кажу: «А що ти там робиш, сенс?». Я принципово не розумію. У мене інша позиція – повністю проукраїнська», — заявив брат російського полковника.

Роман Дубинський телефонував братові, після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення, що «Хмурий» брав участь у транспортуванні «Бука».

«Я йому подзвонив і запитав, хто це зробив. Він мені відповів, що це зробила українська сторона. Ось така була відповідь. Я кажу: «Тут і факти є, і записи якісь є». Він сказав, що вони цього не робили, це «провокація», — зазначив Роман Дубинський.

«Донбас.Реалії» попросили його прослухати запис перехоплень СБУ, де нібито фігурує Сергій Дубинський. Роман Дубинський зазначив, що голос дуже схожий на голос його брата.

Пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва.

Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули.

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Росія заперечує свою причетність до збиття пасажирського літака.

У вересні 2017 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум про політичну підтримку кримінального переслідування винних у катастрофі MH17 за нідерландським законодавством.

25 грудня 2017 року Британська розвідка назвала Росію відповідальною за катастрофу.