Хуг заявив, що не вважає РФ агресором, але підтвердив присутність російських військових на Донбасі

Хуг розповів, що спілкувався в окупованому Донецьку з російськими військовими 16-ї повітряно-десантної бригади.

Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, який склав повноваження наприкінці жовтня, заявив, що не вважає Росію агресором.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН".

На питання журналіста Андрія Цаплієнка "Чи вважаєте ви Росію агресором" Хуг відповів: "Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна та окремі райони Донецької і Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка вимагає рішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання".

Хуг додав, що "конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде прагнути знайти рішення, аніж намагатися звинувачувати інших".

Разом з тим Хуг розповів, що Росія все-таки присутня на території України і зазначив, що спілкувався в окупованому Донецьку з російськими військовими 16-ї повітряно-десантної бригади.

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"Факти не можна спростувати; факти, що підтверджено знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони", - говорить Хуг.

"На непідконтрольних урядові районах ми розмовляли з особами, які заявляли про свою приналежність до російських військових підрозділів, зокрема 16-тої повітряно-десантної бригади Росії (...) Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні", - сказав представник ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Олександр Хуг залишив посаду першого заступника голови СММ ОБСЄ. Про те, що Хуг йде зі свого поста, стало відомо ще 26 вересня.

Британець Марк Етерінгтон вступив на посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після завершення повноважень Хуга.