"До зубів озброєні" і в бойовій готовності: у ФСБ придумали черговий фейк про захоплені судна

Також в російському відомстві стверджують, що на катері був нібито знайдений рукописний конспект встановлених Російською Федерацією "правил плавання по Керченсько-Єнікальському каналу".

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що українські судна, які були незаконно захоплені під час планового переходу з порту в Одесі в порт Маріуполь, були «до зубів озброєні» і приведені в бойову готовність.

Про це йдеться на сайті російського силового відомства.

«Незважаючи на вжиті російською стороною заходи, кораблі ВМС України були приведені в бойову готовність: артилерійські установки без чохлів, стволи артилерійських установок підняті на 45 градусів і направлені в бік кораблів і катерів Російської Федерації», - запевняє ФСБ.

Також російське відомство опублікувало перелік зброї, знайденої на суднах: 30 мм гармата – 4 одиниць; автоматичний гранатомет АГС -17 – 4 од.; кулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 од.; 7,62 мм кулемет ПКТ – 4 од.; автомат АК-47 5,45 мм – 13 од.; 9мм пістолет ПМ – 4 од.; травматичний пістолет 9мм – 1 од.; сигнальний пістолет ПС – 1 од.; осколково-фугасний снаряд 30 мм – 765 од. + (32 цинку, ненумерованих); постріл ВОГ-17 – 1975 од.; постріл ВОГ – 495 од.; граната РГД-5 – 40 од.;граната РГ-42 – 48 од.; граната РГД – 20 од.; запал УЗРГМ-2 – 30 од.; запал РГ-42 – 38 од.; 30 мм сигнальний патрон – 87 од.; патрони 7,62 мм – 9865 од.;5,45 мм патрони – 11736 од.; патрони 9 мм – 1189 од.; 12,7 мм патрони – 612 од.; штик-ніж – 15 од.; магазин АК-74 – 42 од.; магазин ПМ – 4 од.; (Гармата 30 мм, АГС-17 і ПКТ становлять 1 артустановку, їх всього 4, по дві на кожен катер.).

Крім того, у ФСБ відзвітували про те, що в ході огляду затриманих українських військових катерів на катері «Нікополь» був виявлений документ, в якому зазначалося, що вихід у море планувався з 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 року», а старшому групи кораблів нібито була поставлена «пряме завдання здійснити перехід з Одеси в Бердянськ «потайним порядком», «зосередивши основну увагу на забезпечення скритності підходу до Керченсько-Єнікальського каналу і проходження через нього».

Також в російському відомстві стверджують, що на катері був нібито знайдений рукописний конспект встановлених Російською Федерацією «правил плавання по Керченсько-Єнікальському каналу».

Читайте такожВ окупованому Сімферополі сьогодні заарештували 12 українських моряків

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту в Одесі в порт Маріуполь. У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. Всього в полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.

Сьогодні, 27 листопада, в так званих «судах» в окупованому Криму почали обирати запобіжні заходи взятим у полон українським морякам. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Правозахисники наполягають, що, згідно з Третьою Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, захоплені військовослужбовці ВМС України є військовополоненими.