Під час воєнного стану в`їхати до окупованого Криму можна винятково з українськими документами – ДПСУ

В готовності до дій перебувають бойові резерви, Морська охорона та авіація Держприкордонслужби України.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк наголосив, що у зв’язку із запровадженням правого режиму воєнного стану жодних перешкод для громадян України у перетині кордону немає. В той же час, кордон з окупованим Кримом наразі можна перетнути винятково з українськими документами.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС, про це він сказав сьогодні під час координаційної наради оперативного штабу органів системи міністерства.

Серватюк пояснив, що українці, як і раніше, можуть безперешкодно перетинати кордон держави, а також контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим та лінію розмежування в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати лінію державного кордону, звісно, дотримуючись закону. Також Держприкордонслужба особливу увагу приділяє особам, які входять до груп ризику, та поглиблено оглядає транспорт", - наголосив Серватюк.

Він додав, що адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом можна перетнути винятково з українськими документами.

Крім того, як зазначається у повідомленні, в готовності до дій перебувають бойові резерви, Морська охорона та авіація Держприкордонслужби України.

Своєю чергою керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що з 26 листопада підрозділи ДСНС переведені на посилений варіант несення служби, організоване цілодобове чергування оперативних груп.

"У регіонах розгорнуто пункти управління та зведених пожежних рятувальних загонів. Визначено завдання для територіальних систем органів цивільного захисту. Особливу увагу ми звертаємо на стан захисних споруд, укриттів, а також на роботу систем оповіщення. Під час виконання завдань важливо зосередитись на об’єктах критичної інфраструктури, економіки, а також забезпечення життєдіяльності населення", - зазначив Чечоткін.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента "Про запровадження воєнного стану в Україні" на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.