На Донбасі вчора було знищено трьох бойовиків – штаб ООС

За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять – поранені.

Учора, 2 грудня, окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Як відзначає прес-центр штабу ООС у Facebook, всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.

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Так, протягом минулої доби, бойовики обстрілювали оборонні укріплення Об'єднаних сил біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось.

«Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука. Крім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі - зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби бойовики здійснили обстріл оборонних укріплень ЗСУ в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено.

«За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять – поранені», – додали у штабі.