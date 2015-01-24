Бої поблизу Донецького аеропорту тривають - сили АТО утримують позиції

Бої в районі Донецького аеропорту тривають, сили АТО утримують позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу спікер АТО Андрій Лисенко.

«Ситуація в Донецькому аеропорту не змінилася. Частина його контролюється українськими військовослужбовцями. У той же час аеропорт зараз є полем бою, там фіксуються зіткнення, з боку противника - обстріл», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з поля бою в районі Донецького аеропорту евакуйовані ще шість поранених бійців.

Про це у Facebook повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.

«Закінчили операцію з евакуації поранених з поля бою в районі ДАП бійців славної 93-ї ОМБР. Шість бійців доставлені в госпіталь. Дякую за допомогу всім, хто брав участь», - написав Будик.