Сьогодні на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще двоє дістали поранення - штаб (відео)

Згідно з інформацією, зафіксовано 4 випадки застосування бойовиками озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Впродовж поточної доби, 4 грудня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще двоє дістали поранення.

Про це йдеться у зведенні станом на 18:00, оприлюдненому прес-центром штабу операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, відзначено активність ворожого снайпера.

Окрім того, противник застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи українські опорні пункти на підступах до Водяного, Широкиного та Луганського. Поблизу останнього окупанти здійснили вогневий наліт ще й мінометами калібру 120 мм.

"В ході бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще два – зазнали поранень різних ступенів важкості", - наголосили в ООС.

При цьому, сказано, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.