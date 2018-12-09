Ветеран ЦРУ: відкрите вторгнення Росії в Україну буде безуспішним

В той же час, Україна має бути сильною та сама піклуватись про свою долю, переконаний експерт.

Вторгнення в Україну коштуватиме Росії дуже дорого і не принесе жодного успіху, переконаний ветеран ЦРУ Джек Девайн, який пропрацював у розвідці США близько 30 років.

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" У Росії є ядерна зброя, танки, потужна армія. Відкрита війна з Росією буде коштувати Україні дуже дорого. Але я пам’ятаю ситуацію в Афганістані у 80-ті. Росіяни вторглися туди, а з часом все це стало для них занадто дорого. Вторгнення — дуже дорогий проект і він не може тривати довго. Якби я був в Москві, я б сказав: дивіться, вторгнення Росії в Україну буде не просто дорогим, але і безуспішним", - зазначив він у коментарі «ТСН».

В той же час Девайн зазначив, що Україна має сама піклуватися про свою долю.

"Ніхто не буде підтримувати того, хто не готовий постояти за себе. Америка наразі дуже сконцентрована на свої проблемах – на тероризмі. Як Україна презентує себе світові – критично важливо, - наголосив ветеран ЦРУ.

«Якби мені сказали, що Україні потрібна порада, я б сказав, що потрібно бути сильним не тільки у військовому аспекті, але потрібно зміцнювати усі інститути – це ваш найкоротший шлях до успіху. Я б хотів сказати, що є простий рецепт, але його немає", - продовжив він.

На переконання екс-розвідника, головна мета Путіна - спробувати відвоювати більшу роль РФ на світовій сцені. І саме це несе найбільшу загрозу Україні.

"Його агресія щодня зменшує його шанси стати частиною світового співтовариства. Як звичайний громадянин я казав, що Росія розуміє силу. Україна повинна бути сильною і ми повинні бути сильними поряд із нею", - наголосив експерт.

Джек Девайн – ветеран ЦРУ, який пропрацював у управлінні з 1967 по 1999 роки. Він брав участь у наймасштабніших операціях американської розвідки, зокрема, воєнному перевороті в Чилі в 1973 році та захоплення наркобарона Пабло Ескобара у 1993-му.

Раніше відомий волонтер та блогер Юрій Касьянов заявив, що Після слабкої реакції світової спільноти на агресію Росії в Грузії, анексії Криму та окупації частини Донбасу, президент РФ Володимир Путін може піти на повномасштабне вторгнення в Україну і "влаштувати військову прогулянку в Київ".