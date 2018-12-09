У ЗСУ розповіли, скільки грошей заплатять резервістам за навчальні збори

3 грудня в Україні почалися масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних.

Резервісти та військовозобов'язані отримають виплати за участь у навчальних зборах, які проводяться в зв'язку з введенням військового стану.

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Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачуються:

добові за кожний день перебування на зборах (але не по 60 грн як всім, а від 20% до 50% (від 60 грн) залежно від військового звання);

середній заробіток на підприємствах (організаціях), в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони;

військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військові частини виплачують грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму (1762 грн в 2018 році).

Також резервістам виплачуються:

грошові виплати в розмірі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів (1762 грн) залежно від військового звання;

одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві минулого року (від 1600 до 3100 грн).

З нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) і військового збору (в розмірі 1,5%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Військовий стан введено в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.

3 грудня в Україні почалися масштабні збори резервістів і військовозобов'язаних. За словами президента Петра Порошенка, у зборах резервістів висловили бажання взяти участь у 2-3 рази більше чоловіків, ніж необхідно.