Бойовики утримують у полоні понад 600 осіб – штаб АТО
13:21, 28 січня 2015Війна
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Бойовики на сході України утримують в полоні понад 600 осіб.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Більше 600 чоловік знаходяться зараз в полоні бойовиків, в тому числі і військовослужбовці в цій цифрі», - зазначив він.
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