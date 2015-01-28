Бойовики утримують у полоні понад 600 осіб – штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Більше 600 чоловік знаходяться зараз в полоні бойовиків, в тому числі і військовослужбовці в цій цифрі», - зазначив він.

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