"Русская служба BBC" показала таємну тренувальну базу для бойовиків Донбасу в Петербурзі (відео)

"Русская служба BBC" показала секретну тренувальну базу в Санкт-Петербурзі, де проходять початкову військову підготовку бойовики, які потім відправляються воювати у східну Україну.

Фільм був опублікований на YouTube вчора ввечері, 27 січня.

База, яка належить "Російському імперському руху", нібито розташована в підвалі багатоквартирного будинку на околиці Петербурга. Точна адреса не називається, проте в співтоваристві "РІД" у "ВКонтакте" є адреса, за якою рекомендується звертатися, щоб "допомогти росіянам Новоросії" - Санкт-Петербург, вул. Дрезденська, д. 20, (військово-спортивний клуб "Резерв", м. Удєльная), відзначає видання Слон.

"Російська служба BBC" відзначає, до них жодному журналісту не вдавалося здійснити зйомку на території тренувальної бази, хоча, безпосередньо заняття їм знімати заборонили.

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Один з так званих "добровольців", який назвався Русланом Стародубовим, каже, що тут проходять заняття з бойової акробатики, ближнього та ножового бою, а в сусідньому приміщенні є тир.

"Ми не отримуємо підтримки, але нам, скажімо так, не заважають працювати, - розповів Стародубов про стосунки з місцевою владою. - Не дають робити дуже багато, так як якщо ми організуємося як організація - у нас буде присяга, буде статут - нас можна буде звинуватити в екстремізмі".

Далі в документальному фільмі події відбуваються на окупованій бойовиками території Донбасу, де бойовики відкрито заявляють про те, що вони росіяни, і один з них навіть демонструє паспорт.

"Громадяни Росії залучені тут до всіх сфер життя. Вони не тільки воюють на боці "ополченців" та захищають їх, але і намагаються надати їм видимість законності", - каже кореспондент.

Також у сюжеті зазначається, що всі церкви, крім православної, піддалися гонінням. І як заявив протестантський пастор, чотирьох парафіян бойовики катували і дуже сильно побили, потім, нібито "відпустивши", розстріляли їх автомобіль, нікому з них вижити не вдалося.