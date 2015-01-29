Міністр оборони Польщі не виключає можливості відкритої війни між Україною та Росією у разі провалу переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві сказав віце-голова польського уряду та міністр оборони Томаш Сємоняк.

"Чітко видно, що є щораз менше перспектив на мирне вирішення української кризи", - сказав він.

Міністр назвав безсумнівним бажання Росії заблокувати європейську інтеграцію України та у зв'язку з цим, на його думку, "на нас чекають дуже важкі місяці та роки​".​

Сємоняк звернув увагу на невиконання досягнутих ще у вересні минулого року Мінських домовленостей, спрямованих на мирне вирішення конфлікту.

"Видно, що Мінські домовленості не виконуються, що вони не дають гарантії прогресу. Вони були досягнуті у вересні, зараз маємо кінець січня та видно, що вони не запобігли ні жертвам, ні не допомогли припинити бої, особливо, в останні дні", - сказав він.

Читайте такожВР визнала Росію країною-агресоромСємоняк зауважив, що також не вдалося провести зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" в Астані, яка планувалося на січень, та зазнали невдачі реанімування так званого "женевського формату" за участі США.

"Крім інтенсивних телефонних розмов та зустрічей, немає чітко визначеної платформи для розмов зі сторонами цього конфлікту, а це недобре. Бо якщо говориться, то не повинно бути боїв, а якщо не говориться, то усі варіанти можливі", - сказав він, відповідаючи на питання, чи вважає він можливою відкриту війну України та Росії.

"Щодо намірів Росії добрих очікувань не може бути", - додав польський міністр.