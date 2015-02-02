Нацгвардія спростувала відхід її бійців з Дебальцевого

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

"2 лютого в мережі інтернет з’явилася заява народного депутата України Тараса Пастуха, що нібито військовослужбовці Національної гвардії України покинули місто Дебальцеве. Командування Національної гвардії України офіційно спростовує дану інформацію. Гвардійці продовжують утримувати свої позиції та мужньо і віддано виконують службово-бойові завдання", - йдеться в повідомленні.

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В НГУ закликали ЗМІ користуватися перевіреною інформацією із достовірних джерел та не розповсюджувати новини, які дискредитують військовослужбовців НГУ.