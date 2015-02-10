На початку наступу під Маріуполем були помічені російські літаки - Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключає застосування російської авіації з боку бойовиків.

Про це він повідомив під час поїздки в зону АТО, повідомляє Громадське радіо.

«Коли відбувся початок наступу під Маріуполем, над містом були помічені російські військові літаки, які летіли на низьких висотах саме на межі російсько-українського кордону. На жаль, ми не можемо виключати, що Росія використовує в тому числі і авіацію», - повідомив він.

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Підрозділи Нацгвардії успішно наступають в напрямі Маріуполя, - повідомив Олександр Турчинов. За його словами, для наступальної операції використовується нова військова техніка, в тому числі і нові «Спартани» з протитанковими ракетами.

Нагадаємо, що Олександр Турчинов сьогодні відвідав Маріуполь, де українські військові відбили у бойовиків населені пункти Комінтерново, Лебединське, Бердянське, Павлопіль, Широкіно.