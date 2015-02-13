Під Дебальцевим різко зросла кількість регулярних військ РФ

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, різко зросла кількість регулярних російських військ в даному районі (зведені в тактичні групи з різних військових частин ЗС РФ). Українська артилерія неодноразово завдавала вогневі удари по бойових порядках противника. "Однак бойовики, не дивлячись на значні втрати в районі населених пунктів Логвіново і Нижнє Лозововое протягом останньої доби (в цілому - 8 одиниць бронетехніки та до 10 одиниць автомобільного транспорту), продовжують атакувати", - написав Дмитро Тимчук.

"Формування місцевих бойовиків "ЛНР", відведені на "доукомплектування" вглиб контрольованої ними території району Дебальцевого, категорично відмовляються воювати далі разом з російськими регулярними військами (останні використовують місцевих бойовиків на найбільш небезпечних ділянках)", - повідомив він.