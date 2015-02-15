Логвінове залишилося "нейтральною" територією
10:30, 15 лютого 2015Війна
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У другій половині 14 лютого відбувся повномасштабний бій танкових і механізованих підрозділів українських військ і ЗС РФ на ділянці Нижнє Лозове - північні окраїни Новогригорівки.
Логвиново залишається "нейтральним" населеним пунктом / УНІАН
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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За його даними, бій не приніс переконливої перемоги ні одній з сторін, однак у результаті противник припинив спроби штурмувати Логвінове, залишивши даний населений пункт "нейтральним".
Також Дмитро Тимчук повідомив, що вдень 14 лютого колона тактичної групи бойовиків , яка обходила по периметру Дебальцеве, потрапила під удар української артилерії. Знищений 1 танк і 2 КамАЗи. Після обстрілу колона продовжила рух (всього до 25 одиниць техніки йшло "розірваним" порядком, з них 5 танків) - підбитий танк і залишки автотранспорту були кинуті.
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