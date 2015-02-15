Ситуація на Донбасі поступово стабілізується
13:12, 15 лютого 2015Війна
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Ситуація на Донбасі після оголошення перемир'я опівночі 15 лютого поступово стабілізується.
REUTERS
Про це заявив на брифінгу спікер АТО Андрій Лисенко.
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"Загальна ситуація на сході України стабілізується. Це підтверджують місцеві жителі", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, після оголошення перемир'я втрат серед українських військових не було.
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