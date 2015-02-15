Бойовики з "Градів" обстріляли Гірське

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі, «близько 12.20, порушуючи режим припинення вогню, незаконні збройні формування з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» обстріляли околиці населеного пункту Гірське поблизу Бахмутської траси».

Читайте такожЧорнухине та Троїцьке залишаються заблокованими

За даними прес-центру АТО, втрат серед українських військових в результаті обстрілу немає. Інформація про руйнування інфраструктури уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, з 00.00 15 лютого, згідно з мінським домовленостями від 12 лютого, в зоні АТО оголошено режим припинення вогню.