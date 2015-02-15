Бойовики з "Градів" обстріляли Гірське
15:03, 15 лютого 2015Війна
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Бойовики, незважаючи на оголошений режим припинення вогню, обстріляли з реактивних систем залпового вогню населений пункт Гірське Луганської області.
Бойовики обстріляли Гірське / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі, «близько 12.20, порушуючи режим припинення вогню, незаконні збройні формування з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» обстріляли околиці населеного пункту Гірське поблизу Бахмутської траси».
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За даними прес-центру АТО, втрат серед українських військових в результаті обстрілу немає. Інформація про руйнування інфраструктури уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, з 00.00 15 лютого, згідно з мінським домовленостями від 12 лютого, в зоні АТО оголошено режим припинення вогню.
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