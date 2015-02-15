ЗМІ: Російська сторона підтверджує, що сили АТО обстрілюють
Спільна група з контролю за припиненням вогню на Донбасі зафіксувала 15 лютого обстріли позицій сил АТО.
Про це Українській правді повідомив командир групи українських офіцерів у Спільному координаційному центрі Петро Канонік.
"В основному "режим тиші" дотримується. Тільки що телефонував черговому, був зафіксований мінометний обстріл у бік Дебальцевого", - повідомив Канонік.
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"Усі порушення ми фіксуємо в журналах, доказова база нормальна. Раніше ОБСЄ до нас зверталися. Сьогодні їх не було", - сказав він.
На питання, чи фіксує обстріли позицій сил АТО і російська сторона у Спільній групі, чи узгоджують та чи погоджуються вони, що сили АТО обстрілюються, він відповів: "Узгоджують і погоджуються".
"Якщо вони це все чули, вони погоджуються, якщо ні - доводиться доводити", - сказав він.
На уточнююче питання, чи було так з обстрілами протягом 15 лютого, Канонік сказав: "Так, вони ж теж чують це все".
Говорячи про ситуацію під Дебальцеве Канонік зазначив: "Ми не перебуваємо у "кільці" (оточенні).
Також він повідомив, що до 00:00 15 лютого позиції сил АТО обстрілювали з найбільшою інтенсивністю.
"Доба ця була дуже важка. Я так розумію, що було розпорядження президента РФ Путіна взяти Дебальцеве за будь-яку ціну", - сказав він.
Як відомо, згідно з мінськими угодами, з 00:00 15 лютого у зоні АТО по всій лінії зіткнення діє режим повного припинення вогню. Відповідний наказ усім силовим структурам, задіяним у АТО, віддав президент Петро Порошенко.
В ОБСЄ констатують майже цілковите припинення вогню протягом перших 12 годин режиму "тиші", "за деякими винятками".
Разом з тим в РНБО зазначають: загальна ситуація на Сході України має ознаки до стабілізації, проте незважаючи на режим припинення вогню, виникають поодинокі випадки застосування зброї.
Самі ж військові із зони АТО та очевидці у соцмережах повідомляють протягом доби, що обстріли ведуться з боку бойовиків постійно, зокрем на Дебальцевському напрямку.