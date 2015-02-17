Демобілізація військових розпочнеться 18 березня

18 березня розпочнеться демобілізація зі Збройних сил України, в першу чергу тих військових, які відслужили майже рік.

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив заступник начальника Департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко.

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Він сказав: "З 18 березня розпочнеться процес демобілізації. Підходи наступні: людина має знаходитися в строю рік мінус 10 днів з дня прибуття у військовий комісаріат для проходження служби за мобілізацією. Тобто якщо 20 квітня людина прибула до військового комісаріату для відправки у війська, то 10 квітня він має вже бути звільнений в запас по демобілізації".

Як відомо, 14 січня президент України Петро Порошенко підписав указ про четверту хвилю мобілізації, під час якої до війська призовуть 50 тисяч військовозобов’язаних. Водночас президент повідомив про намір підписати указ про демобілізацію тих, хто провів в зоні АТО по 6-7 місяців.