Сили АТО отримали 20 нових бронеавтомобілів "Спартан"

Про це повідомив прес-офіцер Генштабу Збройних сил Олексій Мазепа. За його словами, з метою підвищення боєздатності ЗСУ продовжує надходити нове і модернізоване озброєння з державних підприємств.

Читайте такожНа миколаївському бронетанковому заводі почали випускати оновлені БРДМ-2 "Хазар"

"За останній тиждень українські військові частини і підрозділи, залучені до виконання завдань в зоні антитерористичної операції, отримали 20 нових бронеавтомобілів "Спартан", 50 одиниць навігаційної апаратури для спеціальних військ і 6 пристроїв для визначення типу вибухових речовин", - сказав Олексій Мазепа.

Також він зазначив, що в зону АТО українським військовим продовжує прибувати відновлене озброєння і військова техніка. "Тільки за минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил і державних підприємств відремонтували 86 одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив Олексій Мазепа. За його інформацією, це 11 танків Т-64, самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика", самохідна гаубиця 2С19 "МСТА-С", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", 5 бойовий машин піхоти БМП-1, 11 бойових машин піхоти БМП-2, 3 бронетранспортери БТР-80 і 5 броньованих розвідувально-дозорних машин.

Також, за словами Олексія Мазепи, буд були повернуті 147 одиниць автомобільної техніки.

"Всього з початку проведення АТО для Збройних сил відновлено та відремонтовано 20 тис. 486 одиниць озброєння і військової техніки", - сказав він.