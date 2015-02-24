ЗМІ: «Генерал Лєнцов» зі скандального відео виявився відставним полковником, який утік від кредиторів на Донбас
Людина зі скандального відео від 17 лютого, яку ЗМІ видали за заступника командувача сухопутних військ Росії Лєнцова, є відставним полковником-"афганцем" Наїлем Нурулліним.
Про це пише Новая газета.
Журналісти звернулися до прес-служби бойовиків "ЛНР", де їм повідомили позивний людини на відео - "Юстас", - а читачі допомогли встановити особу бойовика.
Це Наїль Нуруллін, 53-річний полковник у відставці, який приїхав на Донбас з міста Бузулук Оренбурзької області. впізнати його можна за шрамом на обличчі.
Читайте такожРФ вишле з країни голодного бойовика з Донбасу, який попався на крадіжці ковбасиЗа даними видання, два роки тому на відставного полковника навалилося море проблем. Померла дружина, залишилося двоє дітей. Потім помер друг, у якого Нуруллін був поручителем за банківським кредитом, і банк вимагає повернути кредит - 3,7 млн рублів. В довершення всього підрядник не розрахувався за виконану роботу з підприємством Нурулліна.
Відчайдушні пости в соцмережах свідчать, що саме непідйомний кредит став причиною, з якіої чоловік приєднався до терористів.
Нагадаємо, 17 лютого в мережі з'явилося відео, де чоловік зі шрамом у формі бойовика "ЛНР" розповідає про "звірства" українських Збройних сил в Чорнухиному. Українські ЗМІ висунули версію, що це заступник командувача сухопутних сил Росії Олександр Лєнцов.