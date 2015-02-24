ЗМІ: «Генерал Лєнцов» зі скандального відео виявився відставним полковником, який утік від кредиторів на Донбас

Про це пише Новая газета.

Журналісти звернулися до прес-служби бойовиків "ЛНР", де їм повідомили позивний людини на відео - "Юстас", - а читачі допомогли встановити особу бойовика.

Це Наїль Нуруллін, 53-річний полковник у відставці, який приїхав на Донбас з міста Бузулук Оренбурзької області. впізнати його можна за шрамом на обличчі.

Читайте такожРФ вишле з країни голодного бойовика з Донбасу, який попався на крадіжці ковбасиЗа даними видання, два роки тому на відставного полковника навалилося море проблем. Померла дружина, залишилося двоє дітей. Потім помер друг, у якого Нуруллін був поручителем за банківським кредитом, і банк вимагає повернути кредит - 3,7 млн рублів. В довершення всього підрядник не розрахувався за виконану роботу з підприємством Нурулліна.

Відчайдушні пости в соцмережах свідчать, що саме непідйомний кредит став причиною, з якіої чоловік приєднався до терористів.

Нагадаємо, 17 лютого в мережі з'явилося відео, де чоловік зі шрамом у формі бойовика "ЛНР" розповідає про "звірства" українських Збройних сил в Чорнухиному. Українські ЗМІ висунули версію, що це заступник командувача сухопутних сил Росії Олександр Лєнцов.