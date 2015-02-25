Зниклий раніше в зоні АТО нардеп Дейдей вийшов на зв'язок

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник начальника ГУМВС України в Донецькій області Ілля Ківа.

"Народний депутат Дейдей Євген і два бійці батальйону "Київ-1" знайшлися і живі!!!", - написав він.

Варто також зазначити, що інформацію про встановлення зв'язку з нардепом підтвердила прес-служба батальйону, при цьому додавши, що подробиці будуть пізніше.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в батальйоні "Київ-1" заявили про зникнення депутата "Народного фронту" Євгена Дейдея в зоні АТО.