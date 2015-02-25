Бойовики поширюють чутки про накопичення озброєння для нового наступу – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, за останні 24 години терористи на Луганському напрямку один раз порушили режим припинення вогню. "Вони здійснили обстріли позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї у напрямку Станиці Луганської", - інформують у штабі.

"З моменту оголошення режиму вогневої тиші бандити постійно турбують наших військовослужбовців, намагаючись спровокувати на зворотну відповідь і змусити порушити Мінські домовленості. Відтак їхні підступні дії скеровані на зберігання напруженості ситуації на цьому напрямку. Постійні, хоча й поодинокі, обстріли з боку незаконних збройних формувань тримають у напрузі й місцеве населення. Таким чином адепти «руського миру» намагаються сіяти панічні настрої серед мирних людей регіону. Крім цього, вони активно поширюють чутки про накопичення озброєння та боєприпасів для майбутнього масштабного наступу", - наголошує прес-центр АТО.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати Попасну на ЛуганщиніРазом з тим сказано, що повітряна розвідка, яку останніми днями терористи активізували по всій смузі розмежування та у глибину території, що контролюють сили АТО, останньої доби значно зменшилася. Зафіксовано два ворожих БПЛА.