Сили АТО вступили в бій з бойовиками поблизу Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі с. Миколаївка Тельманівського району Донецької області відбулося бойове зіткнення бойовиків з підрозділами ЗСУ», - зазначив він.

Читайте такожБойовики перекинули в район Горлівки дві батареї гаубиць і зенітні установки

За словами Лисенка, противник, застосовуючи БМП та міномети, 4 рази обстріляв наш опорний пункт, а згодом намагався його штурмувати. Напад відбито.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом цієї ночі, бойовики 14 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції. Вже тривалий час найбільша кількість обстрілів фіксується на донецькому напрямку.