У містах так званої "ЛНР" фіксують випадки голоду – штаб АТО
13:58, 06 березня 2015Війна
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В зоні антитерористичної операції на сході України у населених пунктах Луганської області, підконтрольних бойовикам, починають фіксувати випадки голоду серед місцевого населення.
В так званій «ЛНР» різко зросли ціни на продовольчі товари, спостерігається дефіцит цукру, кам’яної солі, соняшникової олії та інших товарів першої необхідності
Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу АТО.
«У містах Свердловськ, Сніжне, Торез, Слов’яносербськ та Первомайськ, що перебувають під контролем бойовиків, зафіксовані випадки голоду серед місцевого населення через відсутність у людей грошових коштів для придбання продуктів харчування», - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними перс-служби, за оперативною інформацією, у населених пунктах, що окуповані бандформуванням «ЛНР», різко зросли ціни на продовольчі товари, спостерігається дефіцит цукру, кам’яної солі, соняшникової олії та інших товарів першої необхідності.
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