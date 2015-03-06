У містах так званої "ЛНР" фіксують випадки голоду – штаб АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу АТО.

«У містах Свердловськ, Сніжне, Торез, Слов’яносербськ та Первомайськ, що перебувають під контролем бойовиків, зафіксовані випадки голоду серед місцевого населення через відсутність у людей грошових коштів для придбання продуктів харчування», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними перс-служби, за оперативною інформацією, у населених пунктах, що окуповані бандформуванням «ЛНР», різко зросли ціни на продовольчі товари, спостерігається дефіцит цукру, кам’яної солі, соняшникової олії та інших товарів першої необхідності.