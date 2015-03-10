На Луганщині бойовики обстріляли сили АТО поблизу траси "Бахмутка"

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

"На контрольованій Україною території Луганської області вчорашній день (9.03) і минула ніч пройшли майже без обстрілів. Поодинокі вибухи серед ночі лунали тільки на автодорозі Бахмутка поблизу 29 блокпосту. Крім того, артилерійські та мінометні постріли чулися з боку окупованого бойовиками Слов’яносербська, однак населені пункти по цей бік розмежування вогню не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа трасі "Бахмутка" за добу зафіксовано перестрілки

За даними прес-служби, триває відновлення пошкоджених комунікацій у прифронтових селах.

Так, у передмісті Золотого подали газ і теплопостачання, сюди починають повертатися люди. У Новотошківці світло підключають по окремих вулицях, єдиним селом без електроенергії поки що залишається Троїцьке Попаснянського району.

Зазначається, що в Станиці Луганській, Щасті, Попасній, Нижньому, Світличному, Золотому, Гірському працюють усі системи життєзабезпечення, сюди також поступово повертаються місцеві мешканці, що виїхали в безпечні місця під час обстрілів. У населених пунктах на контрольованій Україною території Луганщини продовжують розвозити пенсію за березень.