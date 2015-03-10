Бойовики обстріляли з мінометів Широкіно

Про це заявив прес-офіцер штабу АТО в секторі М Олег Сушинський, повідомляє 0629.ua.

«Протягом дня терористи вели вогонь із стрілецької зброї, а з 15.00 - з мінометів. В даний час інформація про поранених перевіряється», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід Широкиним військові підбили танк бойовиків і склад з боєприпасами

У штабі сектору М запевнили, що ситуація повністю контролюється, ніякої загрози Маріуполю немає, так як ВСУ має всі сили і можливості для відбиття будь-якої атаки противника.

В даний час позиції українських військових в Широкіно незмінні.

«Ми знаходимося на своїх позиціях», - підкреслив Сушинський.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі батальйону «Азов» заявили, що 9 березня бойовики застосували РСЗВ «Град» в ході штурму позицій сил АТО біля Широкіно.